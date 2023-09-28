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Появились подробности ДТП в Костомукше, где сбили пешехода

Новости. Происшествия
13:20, 02 Октября 2023
фото: © Скриншот с видео: паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

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В результате дорожной аварии пожилой пешеход получил травмы.

Подробности дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в Костомукше в субботу, 30 сентября, в 21.35, на пересечении улиц Ленина, Антикайнена и Калевалы. Там под колеса легкового автомобиля Renault Sandero, за рулем которого была 28-летняя женщина-водитель, попал пешеход.

По предварительным данным, Renault Sandero наехал на 68-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход  получил травмы.

Момент наезда на пешехода попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали о том, что в карельской столице под колеса кроссовера попал шестилетний ребенок.

 

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