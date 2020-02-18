Появились подробности крупного пожара на трассе в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 17 февраля в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, пожар в автомобиле произошел федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в 23.06.





Произошло возгорание грузового автомобиля Scania с полуприцепом.





По прибытии к месту пожара было обнаружено, автомобиль и полуприцеп полностью охвачен огнём, площадь пожара составила 75 кв м, для ликвидации пожара было подано 2 пожарных ствола и 1 пеногенератор, сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".





Погибших и пострадавшихнет.



Развитию пожара способствовало позднее сообщение о пожаре по причине отсутствия покрытия мобильной связью на данном участке автодороги.