Появились подробности крупного пожара на трассе в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел 17 февраля в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.
Напомним, пожар в автомобиле произошел федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в 23.06.
Произошло возгорание грузового автомобиля Scania с полуприцепом.
По прибытии к месту пожара было обнаружено, автомобиль и полуприцеп полностью охвачен огнём, площадь пожара составила 75 кв м, для ликвидации пожара было подано 2 пожарных ствола и 1 пеногенератор, сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".
Погибших и пострадавшихнет.
Развитию пожара способствовало позднее сообщение о пожаре по причине отсутствия покрытия мобильной связью на данном участке автодороги.
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