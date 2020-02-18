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Появились подробности крупного пожара на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
19:49, 18 Февраля 2020
фото: © Паблик "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"
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Пожар произошел 17 февраля в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, пожар в автомобиле произошел федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в 23.06.



Произошло возгорание грузового автомобиля Scania с полуприцепом.



По прибытии к месту пожара было обнаружено, автомобиль и полуприцеп полностью охвачен огнём, площадь пожара составила 75 кв м, для ликвидации пожара было подано 2 пожарных ствола и 1 пеногенератор, сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району".



Погибших и пострадавшихнет.

Развитию пожара способствовало позднее сообщение о пожаре по причине отсутствия покрытия мобильной связью на данном участке автодороги.

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