Грузовик с бытовой техникой сгорел на трассе в Карелии

Пожар в автомобиле произошел федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в Лоухском районе.

По информации МЧС Карелии, в 23:06 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в грузовом автомобиле на 953 км трассы "Кола".

Как стало известно "Столице на Онего", причин пожара - возгорание аккумулятора. Пожарным, прибывшим на место происшествия, спасти автомобиль и его груз не удалось. В 01:30 пожар был ликвидирован, но грузовик, перевозивший бытовую технику, сгорел дотла.

Ранее серьезный пожар в аварийном жилом доме произошел в Петрозаводске.