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Появились подробности пожара, уничтожившего 12 хозпостроек в Карелии

Новости. Происшествия
14:22, 03 Июня 2020
фото: © Паблик "Ладва: объявления, новости и прочее" / Виктория Савенкова
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Крупный пожар произошел днем 2 июня в поселке Ладва.

Напомним, как сообщили в МЧС Карелии, в 14.40 пожарно-спасательные подразделения в составе 18 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках на переулке Новый у д.ома №11. Огонь уничтожил 12 строений на площади 700 кв м. 

По информации Госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, огонь распространялся по стоящим впритык друг к другу строениям и угрожал соседним жилым домам.

"На помощь Ладвинским пожарным к месту происшествия выехали брандмейстеры из поселка Пай, села Деревянное и Петрозаводска. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные протянули магистральную линию с реки Ивенка, расположенную в 140 метрах от места огненного ЧП", – отметили в Госкомитете.

На помощь специалистам пришли жители поселка.

От огня спасено три жилых дома.

Проводится проверка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-03 14:29:19
Не одну сотню лет в деревне живут. Где навыки, заточенные эволюцией? У нас всегда так. Каждое новое поколение танцует от печки. :)
Гость
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