Появились подробности пожара, уничтожившего 12 хозпостроек в Карелии

Крупный пожар произошел днем 2 июня в поселке Ладва.

Напомним, как сообщили в МЧС Карелии, в 14.40 пожарно-спасательные подразделения в составе 18 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках на переулке Новый у д.ома №11. Огонь уничтожил 12 строений на площади 700 кв м.

По информации Госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, огонь распространялся по стоящим впритык друг к другу строениям и угрожал соседним жилым домам.

"На помощь Ладвинским пожарным к месту происшествия выехали брандмейстеры из поселка Пай, села Деревянное и Петрозаводска. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные протянули магистральную линию с реки Ивенка, расположенную в 140 метрах от места огненного ЧП", – отметили в Госкомитете.

На помощь специалистам пришли жители поселка.

От огня спасено три жилых дома.

Проводится проверка.