Появились подробности пожара, уничтожившего 12 хозпостроек в Карелии

Крупный пожар произошел днем 2 июня в поселке Ладва.
Напомним, как сообщили в МЧС Карелии, в 14.40 пожарно-спасательные подразделения в составе 18 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственных постройках на переулке Новый у д.ома №11. Огонь уничтожил 12 строений на площади 700 кв м.
По информации Госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, огонь распространялся по стоящим впритык друг к другу строениям и угрожал соседним жилым домам.
"На помощь Ладвинским пожарным к месту происшествия выехали брандмейстеры из поселка Пай, села Деревянное и Петрозаводска. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные протянули магистральную линию с реки Ивенка, расположенную в 140 метрах от места огненного ЧП", – отметили в Госкомитете.
На помощь специалистам пришли жители поселка.
От огня спасено три жилых дома.
Проводится проверка.
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