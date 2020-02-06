Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии

Трагическое ДТП произошло в Медвежьегорском районе 6 февраля, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в 13.20 на автомобильной дороги "п. Повенец – 9-й шлюз ББК" автомобиль Ford Fusion столкнулся с ведомственным автобусом ПАЗ. В результате аварии пострадали четыре пассажира Ford (все мужчины), один человек погиб.



По уточненной информации, авария произошло в 12.50.



48-летний водитель Ford Fusion не учел дорожные условия и допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ.



В результате ДТП 39-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также травмы получил водитель иномарки и трое его пассажиров – мужчины 26 и 27 лет (жители Медвежьегорского района) и мужчина 25 лет (житель Пермского края). Все пострадавшие госпитализированы.



Автобус выполнял служебный рейс. Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. По факту ДТП проводится проверка.