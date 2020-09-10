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Появились подробности смертельной аварии в Карелии, где погибли два человека

Новости. Происшествия
10:09, 11 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Сегежском районе 10 сентября столкнулись грузовики Volvo и Peugeot Boxer.

Напомним, при столкновении погибли водители грузовиков.

По уточненным сведениям ГИБДД Карелии, в 12.45 на 725 км федеральной автодороги "Кола" 55-летний водитель Volvo (житель Ленинградской области) допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автофургоном Peugeot Boxer.

После столкновения Volvo съехал в кювет с последующим наездом на деревья. Водитель скончался на месте ДТП. Водитель фургона (23-летний житель Костомукши) от полученных травм скончался в машине скорой помощи по по пути в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.

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Комментарии

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кир
2020-09-11 14:16:59
Молодого жалко. А старый уже плохо соображал, что делает.
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