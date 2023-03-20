Появились разъяснения, когда будет запрещен выход на лед водоемов Карелии

Решения о запрете выходить на лед водоемов в тех или иных районах Карелии принимают органы местного самоуправления.

Они устанавливают даты, с какого времени будет запрещен выход на лед.

Об этом сообщил председатель госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

«В каждом районе республики сроки запрета выхода на лед устанавливается главой самостоятельно. Так, в Прионежском районе был запрещен выход на лед уже с 10 февраля, в Питкярантском районе запрещено будет выходить на лед с 31 марта. В ближайшее время выйдет постановление о запрете выхода на лед в Суоярвском муниципальном округе», — написал Поляков на своей странице Вконтакте.

Он также напомнил, что постановление о запрете выхода на лед с 20 марта подписал глава Петрозаводска.



«Уже сейчас нарушителей в Петрозаводске и Прионежском районе ожидает штраф. Петрозаводские спасатели совместно с госинспекторами Центра ГИМС, а также сотрудниками полиции проведут патрулирование акватории Онежского озера», — добавил председатель комитета.