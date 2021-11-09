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Появились разъяснения о QR-кодах для входа в здания вузов

Новости. Общество
16:11, 09 Ноября 2021
фото: rueconomics.ru

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Университеты в России вправе вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений,.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ во вторник.

«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — говорится в комментарии министерства на соответствующий запрос.

В пресс-службе также отметили, что позиция Минобрнауки России относительно организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки изложена в приказе от 2 ноября.

Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.

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Комментарии

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ото
2021-11-09 16:22:06
Опять содрали эти коды из-за границы, как всегда. А нужны они или нет никто не знает.
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