Появилось объяснение, почему Карелия поднялась в рейтинге инвестиционного климата

Карелия поднялась на 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского Управления Росреестра, работа которого учитывается в числе факторов, влияющих на инвестиционный климат.

Один из ключевых показателей — качество услуг по регистрации прав собственности и кадастрового учёта, в том числе, сокращение сроков учётно-регистрационных действий.

«Важным фактором улучшения позиции региона в Национальном рейтинге является сокращение доли „отрицательных“ решений (приостановлений и отказов) при регистрации недвижимости. В рамках дорожной карты Управлением и Филиалом регулярно проводится разъяснительная работа с профессиональными участниками рынка недвижимости для сокращения срока оформления и повышения качества подготовки документов, исключения ошибок», — пояснили в Управлении Росреестра.

Кроме того, оценка зависит от работы Многофункционального центра Республики Карелия по созданию комфортных условий для заявителей в офисах и качества приёма документов.

В августе Управление Росреестра изучило отзывы заявителей об услугах, оказываемых в офисах М. Ц. Почти 90% из них ответили, что довольны качеством услуг.