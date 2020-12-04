Появилось объяснение, почему КарНЦ РАН получит деньги на проекты по развитию Арктики

Карельский научный центр РАН разработает биотехнологии воспроизводства агро- и аквакультур в условиях Арктического региона.

Об этом сообщила председатель КарНЦ РАН Ольга Бахмет.

По ее словам, планируется создание технологий для искусственного воспроизводства лососевых и получения качественной рыбной продукции, безотходной переработки морских водорослей, ускоренного выращивания крупномерного посадочного материала карельской березы, повышения эффективности семеноводства картофеля и кормовых трав и других направлений.

КарНЦ получит федеральное финансирование в качестве партнера НОЦ "Российская Арктика".

Бахмет назвала закономерным участие Карельского научного центра в этом проекте.

"Ни для кого не секрет, что именно наш научный центр готовил обоснование включения шести муниципальных образований Республики Карелия в Арктическую зону. И, конечно, мы не можем оставаться в стороне от всех процессов, так или иначе касающихся данной тематики. Кроме этого, нам есть что предложить коллегам в рамках закрепленного за нами направления работы НОЦ как в сфере фундаментальных научных исследований, так и в реализации проектов прикладного характер", – сказала Бахмет.