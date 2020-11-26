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Появилось объяснение, зачем частному инвестору арендовать территорию рядом с горой Воттоваара

Новости. Общество
10:55, 27 Ноября 2020
фото: "Петрозаводск говорит"
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Министерство природных ресурсов Карелии получило обращение от частного инвестора, который хочет арендовать территорию поблизости от популярного туристического объекта - горы Воттоваара, и заняться ее благоустройством.

Об этом сообщил представитель Минприроды на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии. Он ответил на вопрос депутата Эмилии Слабуновой, по словам которой жители соседних поселков опасаются, что гора Воттоваара, причисленная к особо охраняемым природным территориям, может перейти в частные руки.

"Все абсолютно не так. У нас поступило обращение о проведении аукциона по территории, которая находится за пределами особо охраняемой природной территории горы Воттоваара, под рекреацию. Это территория, которую потенциальный инвестор хочет взять, обустроить, но она не входит в границы особо охраняемой природной территории", - ответил представитель министерства.

О каком благоустройстве может идти речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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протестанутый
2020-11-27 11:33:35
Я/МЫ ВОТТОВАРА всем срочно раздать протестанутые футболки.
Гость
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