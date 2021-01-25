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Появилось объяснение, почему туристов не возят на Соловки из Беломорска

Новости. Общество
15:58, 26 Января 2021
фото: Столица на Онего/Валерий Поташов
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Перевозка туристов водным транспортом из Беломорска на Соловки невозможна из-за аварийного технического состояния беломорского причала.

Об этом сообщила сегодня начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

"С учетом технического состояния причала и наличия предписаний надзорных органов, конечно, сейчас рисковать и заниматься перевозкой перевозчики не готовы … Без определенных мероприятий, которые нужны, чтобы привести причал в нормативное состояние, оформить все необходимые документы, перевозчики  не готовы заниматься перевозкой на Соловецкие острова", - пояснила Борчикова.

Как власти собираются решать проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Старик
2021-01-26 16:13:45
Потребовать у собственника причала ,что бы тот привел его в надлежащее безопасное состояние,или опять за счет бюджета будут ремонтировать.
Гость
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