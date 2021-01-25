Появилось объяснение, почему туристов не возят на Соловки из Беломорска

Перевозка туристов водным транспортом из Беломорска на Соловки невозможна из-за аварийного технического состояния беломорского причала.

Об этом сообщила сегодня начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

"С учетом технического состояния причала и наличия предписаний надзорных органов, конечно, сейчас рисковать и заниматься перевозкой перевозчики не готовы … Без определенных мероприятий, которые нужны, чтобы привести причал в нормативное состояние, оформить все необходимые документы, перевозчики не готовы заниматься перевозкой на Соловецкие острова", - пояснила Борчикова.

Как власти собираются решать проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".