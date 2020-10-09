Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где пострадала 17-летняя пассажирка

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как произошло ДТП с пострадавшей на древлянском кольце.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео аварии на Лососинское шоссе, где травмы получила 17-летняя девушка.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, ДТП произошло в минувшую пятницу, 9 октября, в 22:35 на Лососинское шоссе. 31- летний водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по проспекту, выезжая на перекресток с круговым движением не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

В ДТП травмирована 17-летняя пассажирка Renault Logan. После происшествия девушка была доставлена в БСМП, где ей было назначено амбулаторное лечение.