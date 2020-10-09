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Девушка пострадала в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Новости. Происшествия
08:59, 10 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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После аварии на Лесном проспекте 17-летняя пассажирка был отправлена в БСМП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в минувшую пятницу, 9 октября, в 22:35 на Лососинское шоссе. 31- летний водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по проспекту, выезжая на перекресток с круговым движением не уступил дорогу автомобилю Renault Logan.

В ДТП травмирована 17-летняя пассажирка Renault Logan. После происшествия девушка была доставлена в БСМП, где ей было назначено амбулаторное лечение.

Ранее появились кадры с места смертельного ДТП на севере Карелии.

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