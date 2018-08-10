Появились видео, как горит Успенская церковь в Карелии

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В Интернете появляются видео, сделанные очевидцами пожара в Успенской церкви.
Ранее стало известно, что в половине десятого в пятницу в Кондопоге загорелась Успенская церковь, которая была построена в 18-м веке и является памятником заонежской деревянной архитектуры.
Сейчас, по данным ГУ МЧС по Карелии, на месте пожара работают 24 человека и шесть единиц техники. К месту происшествия выехал глава управления Сергей Шугаев.
Пятый канал опубликовал видео пожара в церкви, которое сделали очевидцы.
Кадры с места происшествия поступили также в редакцию "Столицы на Онего".
Видео: ВКонтакте / Светлана Новинская, Вячеслав Крюковцов
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