Появились видео, как горит Успенская церковь в Карелии

В Интернете появляются видео, сделанные очевидцами пожара в Успенской церкви.

Ранее стало известно, что в половине десятого в пятницу в Кондопоге загорелась Успенская церковь, которая была построена в 18-м веке и является памятником заонежской деревянной архитектуры.

Сейчас, по данным ГУ МЧС по Карелии, на месте пожара работают 24 человека и шесть единиц техники. К месту происшествия выехал глава управления Сергей Шугаев.

Пятый канал опубликовал видео пожара в церкви, которое сделали очевидцы.

Кадры с места происшествия поступили также в редакцию "Столицы на Онего".

Видео: ВКонтакте / Светлана Новинская, Вячеслав Крюковцов