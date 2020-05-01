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Появилось видео, как иномарка сбила пешехода на "зебре" в Петрозаводске

Новости. Происшествия
20:32, 01 Мая 2020
фото: ДТП ПТЗ
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37-летний мужчина получил травмы, попав под колеса автомобиля "Тойота Авенсис" на пешеходном переходе на улице Чапаева.

Напомним, авария с участием пешехода произошла в минувший четверг в районе дома №17 на улице Чапаева.

Легковой автомобиль двигался по улице Чапаева вниз, в сторону Автовокзала. Пешеход переходил проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, пишет ДТП ПТЗ .

По информации ГИБДД Карелии, водитель автомобиля "Тойота Авенсис" при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу. 37-летний мужчина оказался под колесами иномарки. Пешеходу была оказана медиуинская помощь.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

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