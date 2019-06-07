Появилось видео, как "легковушка" наехала на мотоциклиста в Петрозаводске

Мотоциклист, пропуская пешехода, угодил под машину у пешеходного перехода на набережной Варкауса.

Напомним, ДТП произошло вчера в 7.47 у дома №3 по набережной Варкауса. По информации ДТП ПТЗ, транспортные средства двигались по набережной Варкауса со стороны центра. ДТП произошло перед нерегулируемым пешеходным переходом. Мотоциклист снизил скорость, пропуская пешехода, вышедшего на "зебру". В это же время двигающийся следом автомобиль наехал сзади на мотоцикл.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца, Николая Ведюкова запечатлел момент ДТП.