Появилось видео, на котором мотоциклист "потерял" поссажира в Петрозаводске

Мотоциклиста, который "потерял" пассажира ночью 20 мая на Ключевой, разыскивают, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, инцидент произошел 20 мая в 00.36 в районе дома №10 по ул. Ключевой. Неустановленный водитель мотоцикла (предположительно Hohda) допустил падение пассажира с мотоцикла.

В результате ДТП 35-летний пассажир получил телесные повреждения, был госпитализирован.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.