Появилось видео, на котором мотоциклист "потерял" поссажира в Петрозаводске

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Мотоциклиста, который "потерял" пассажира ночью 20 мая на Ключевой, разыскивают, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Напомним, инцидент произошел 20 мая в 00.36 в районе дома №10 по ул. Ключевой. Неустановленный водитель мотоцикла (предположительно Hohda) допустил падение пассажира с мотоцикла.
В результате ДТП 35-летний пассажир получил телесные повреждения, был госпитализирован.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.
Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.
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