Появился новый вид пластики груди

Певица Рианна и топ-модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, которые часто появляются перед публикой без бюстгальтера, задали новый тренд, получивший название "дизайнерский сосок".

Об этом сообщает The Sun, пишет Лента.ру.

Американский пластический хирург Норман Роуи рассказал, как к нему начали приходить девушки с просьбой накачать им соски.

"Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь", — пояснил доктор и добавил, что его пациенты стремятся во всем быть похожими на знаменитостей.

Процедура представляет собой введение в сосок инъекций со специальным филлером из гиалуроновой кислоты. По словам Роуи, раствор добавляет соскам объем, который заставляет их торчать из-под одежды.

В апреле фотографии откровенного костюма Рианны с музыкального фестиваля Coachella вызвали неоднозначную реакцию поклонников в Instagram. Девушка появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь. Певица дополнила образ высокими сапогами-уггами на каблуках.