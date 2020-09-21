Появился трейлер фильма "Огонь", со скандалом снятого в Карелии (ВИДЕО)

Фильм, против съемок которого протестовали жители карельской деревни Кинерма, выйдет в прокат уже 24 декабря.

На YouTube разместили трейлер фильма-катастрофы Алексея Нужного "Огонь" о пожарных и спасателях, которые встают на пути стихии и помогают всем, кто попал в беду. Главную роль в ленте исполнил Константин Хабенский, сообщает издание "РИА Новости".



Съемки фильма проходили в 2019 году в разных регионах России: в Москве, Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, Владимире, а также в Красноярском крае, где действительно бушевали лесные пожары.



В пресс-службе подчеркивают, при создании огненной стихии съемочная группа не погубила ни одно живое дерево: закупались уже спиленные, из которых построили масштабные декорации, имитирующие лес. Спустя время обнаружилось, что в "лесу" начали расти ягоды и грибы.



Команду фильма также консультировали специалисты МЧС и Авиалесоохраны и предоставили уникальный воздушный транспорт – вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.



Вместе с Константином Хабенским в экшн-фильме снялись: Иван Янковский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Юрий Кузнецов, Тихон Жизневский, Антон Богданов и другие.



Напомним, летом 2019 года жители деревни Кинерма устроили протест против съемок кинофильма "Огонь".