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Пойманный на краже житель Карелии побеседовал с участковым и снова ушел воровать

Новости. Криминал
12:39, 22 Апреля 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии
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Житель Карелии попытался дважды вынести товар из одного и того же магазина, хотя участковый просил его больше так не делать.

20 апреля в одном из охраняемых сетевых магазинов Кеми в течение дня дважды был задержан 43-летний гражданин. Об этом сообщают в Росгвардии.

Днём мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за хищение товара и передали участковому уполномоченному полиции. Через некоторое время после оформления документов об административной ответственности и профилактической беседы злоумышленник вновь попытался вынести товар из того же торгового заведения.

«Вторичное задержание может повлечь более строгое наказание в соответствии с законодательством», — обещают в Росгвардии.

Сообщается, что с начала недели в республике зарегистрировано 5 случаев попыток хищения товаров из магазинов. По одному случаю в Петрозаводске и Беломорске, остальные — в Кеми. 

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии спасли бариста от агрессивного посетителя.

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