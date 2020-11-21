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Пока власти решают, как решить проблемы с качеством питания в больницах Карелии, пациентов начнут кормить баландой

Новости. Общество
14:38, 22 Ноября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Власти Карелии озаботились качеством питания в учреждениях здравоохранения республики.

Обсуждение проблемы на заседании профильного комитета в Заксобрании Карелии пока ни к чему не привело, но заставило многих задуматься о необходимости изменений в системе организации питания в больницах. Иначе пациенты вновь увидят эмалированные ведра с баландой, которую не то что есть – нюхать невозможно.

Поиск компаний, занимающихся организацией питания, а затем контроль за качеством "больничного стола" – головная боль главных врачей. В учреждениях здравоохранения проводят конкурсные процедуры, бракераж, отбор суточных проб и при необходимости экспертизу в независимой лаборатории, за что больнице приходится платить из своих средств около 20 тысяч рублей.

Но когда учреждение выявляет нарушения в работе кормящей организации, привлечь ее к ответственности, расторгнуть договор у медиков не всегда получается.

Подробнее читайте в нашем материале.

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