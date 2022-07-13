Покатушки двух юных жителей Карелии закончились уголовным делом

Двое жителей Кондопоги подозреваются в кражах из автомобилей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступила информация о том, что в одном из микрорайонов города неизвестные проникли в автомобили местных жителей и совершили кражи.

Так, из отечественного транспортного средства злоумышленники похитили магнитолу, колонки и аккумулятор. А из иномарки помимо аккумулятора пропали шуруповёрт и аудиосистема.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправных деяний причастны двое 19-летних кондопожан.

По версии правоохранителей, июньским вечером приятели катались по городу на автомобиле, затем остановились на одной из улиц, начали проверять, открыты ли припаркованные рядом машины. Дважды удача была на их стороне: они проникли внутрь и похитили приглянувшиеся вещи. Часть из них, шуроповёрт, аккумулятор и магнитолу, подозреваемые сбыли, а незаконно вырученные деньги потратила на личные нужды. Остальное стражи порядка изъяли во время обыска.

В настоящее время по признакам составов преступлений возбуждены и расследуются уголовные дела. Фигуранты дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.