Реклама на сайте
Прислать новость
Чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора (ФОТО) 12
26.04.2021 18:00
В России отмечен ажиотажный спрос на авиабилеты после объявления длинных выходных 5
26.04.2021 19:10
Автоспецтранс требует убрать мусор с контейнерных площадок в Петрозаводске до Дня Победы 5
26.04.2021 18:20
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 11
26.04.2021 20:40
Американский ресторанный критик рассказала о поразившем ее блюде русской кухни 1
26.04.2021 23:30
Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98% 9
Сегодня 12:00

Показатели смертности бьют в Карелии многолетние рекорды

Новости. Общество
16:12, 27 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Зотин
Загрузка...

Такого количества умерших на тысячу жителей в республике не было последние лет двадцать.

В середине апреля Росстат обнародовал данные о смертности в Карелии за два первых месяца нынешнего года. Согласно этим данным, количество умерших в республике составило 2265 человек, или на 727 человек больше, чем за январь-февраль 2020 года. В пересчете на тысячу жителей показатель смертности в регионе достиг 23 и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос в 1,5 раза. Заметим, что таких показателей в Карелии не было, как минимум, последние лет двадцать, и очевидно, что резкий рост смертности связан с эпидемией коронавируса, хотя официальное количество умерших в республике от ковида значительно ниже.

Читайте подробнее в рубрике «Обществоведение».  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-04-27 16:21:35
Сколько ни занижали смертность от ковида, а шило в мешке не утаить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 16:02
Обществоведение
«Ковидный» год установил в Карелии рекорд смертности за десятилетие
По количеству умерших на тысячу жителей республика откатилась в 2020 году к показателям «нулевых».
Первомай неотмененный 2
Сегодня 13:00
«У города должен быть свой характер» 4
Сегодня 11:50
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
23.04.2021 12:15
Вся аналитика

Чтиво

26.04.2021 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 7
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»