Поклонская инициировала проверки в отношении депутатов Госдумы

В отношении ряда депутатов Госдумы потребуется проверка с привлечением правоохранительных органов.

Об этом заявила "Интерфаксу" председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская. "Есть обращения, на которые я, как председатель комиссии, буду обращать внимание членов этой комиссии - на возможное наличие фактов, которые необходимо будет проверять в рамках специальной проверки, уже организованной нашей комиссией с привлечением правоохранительных органов в отношении некоторых депутатов", - сказала Поклонская.

Она отметила, что специально не называет "фамилии депутатов, чтобы заранее не устраивать какую-то огласку и не давать повод для спекуляций". "Все, что официально поступило в мой адрес, все будет рассмотрено. Обращений достаточно", - добавила Поклонская.

При этом она сообщила, что в комиссию не поступало никаких обращений в связи с обвинениями со стороны Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

По ее словам, заседание комиссии состоится в четверг на следующей неделе.

Она отметила, что в связи с данными обвинениями существует "только то, что в YouTube было сделано разоблачающее - в кавычках - видео".

"Кстати говоря, умение пользоваться поисковиком в "Яндексе" - это конечно, о многом говорит, но я бы еще порекомендовала в этом поисковике взбивать фамилию не только Слуцкий, но и свои фамилии посмотреть, что обнаружится. Очень интересная информация", - сказала депутат.

По ее словам, "для установления наличия той квартиры, о которой говорили в "разоблачающем" видео, не надо было долго ковыряться в поисковике, в декларации все это указано".

"У нас 450 депутатов, давайте, по очереди каждого, а то какой-то интерес нездоровый", - добавила она.

Ранее Слуцкий в ответ на обвинения ФБК сообщил, что пентхаус его супруги задекларирован и приобретен законно.