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Новости. Происшествия
10:46, 05 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

Покупатель оставил продавца обуви в Петрозаводске без конфет

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Мужчина, попросивший примерить обувь в магазине, совершил кражу, сообщиил в МВД Карелии.

В Управление МВД России по Петрозаводску 30 марта обратился продавец одного из магазинов в центре карельской столицы. Она сообщила, что из торгового зала похищены триммер для волос, витамины и конфеты. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.

Заявительница рассказала, что днём в отдел зашёл мужчина и попросил дать примерить обувь. Когда продавец отвлеклась на другую посетительницу, гражданин ушёл, а с витрины пропали товары.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 45-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Его причастность к произошедшему в том числе подтвердили отпечатки пальцев, оставленные им на коробке от обуви. Мужчина успел сбыть похищенные товары. Незаконно вырученные деньги он потратил на спиртное и продукты.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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