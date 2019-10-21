Покупателей магазина в Петрозаводске проконсультируют по пенсионным вопросам

В гипермаркете "Лента" 22 октября можно будет проконсультироваться по пенсионным вопросам.

Во вторник, 22 октября, специалисты отделения ПФР проведут выездное консультирование граждан в гипермаркете "Лента" на улице Ленинградской. Стойка ПФР расположится у входа в торговую зону, ее можно будет узнать по символике ПФР.

От чего зависит размер будущей пенсии, как получить компенсацию проезда неработающего пенсионера к месту отдыха, как оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет – ответы на эти и другие вопросы можно будет получить у специалиста с 16.00 до 17.00 ч.

Здесь же можно будет получить листовки и справочный материал ПФР на различные темы пенсионного обеспечения.