Покупатели посетили карельскую витрину на Ozon более 18 тысячи раз

Карельские товары набирают популярность на Ozon.

Как сообщили в РБК в Карелии, спрос на товары карельского производства на маркетплейсе Ozon продолжает расти. По данным корпорации развития Карелии, за последний месяц количество просмотров на региональной витрине «Сделано в Карелии» увеличилось на 30%.

В настоящий момент на витрине представлено более 900 товаров от 14 карельских производителей, уточнили в издании. Особой популярностью пользуются продукты питания, напитки и товары для животных. За два последних месяца витрину посетили уже более 18 тысяч покупателей.

«Программа открыта для всех производителей республики, желающих участвовать в проекте, представить свой уникальный товар широкому кругу новых покупателей. Для этого предпринимателям необходимо подать заявку на участие в программе», — отметили в корпорации развития. А чтобы попасть на витрину «Сделано в Карелии», производителям необходимо обратиться в Минпромторг республики.

В РБК подчеркнули, что инициатива по созданию региональных витрин была запущена Ozon совместно с региональными властями и центрами «Мой бизнес» в 2022 году. За прошлый год покупатели приобрели на маркетплейсе 18 млн товаров от почти 1,4 тыс. локальных брендов. Оборот продавцов в регионах с витринами в 2023 году вырос в среднем на 2,3-2,6 раза.