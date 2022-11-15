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Покупателя арматуры в Петрозаводске мошенники лишили почти полумиллиона рублей

Новости. Криминал
14:19, 28 Ноября 2022
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

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Злоумышленники выудили у 32-летнего жителя Петрозаводска 435 тысяч рублей.

В полицию Петрозаводска обратился 32-летний горожанин. Мужчина рассказал, что его обманули сразу несколько злоумышленников.

Житель карельской столицы решил купить более десятка тонн арматуры для строительства. Подходящий товар обнаружил на одном из сайтов объявлений. Продавец сообщил, что груз можно забрать в Кеми.

Покупатель подыскал логиста на той же интернет-площадке. Ему передали контакты водителя, и, когда тот прислал фотографию автомобильных весов, петрозаводчанин перевел оплату всем участникам сделки.

Однако после этого ни один из них не вышел на связь. Так 32-летний житель карельской столицы лишился более 435 тысяч рублей.

Полиция Петрозаводска проводит проверку.

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