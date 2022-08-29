Покупательница холодильника из Петрозаводска вовремя раскусила мошенников и сохранила свои деньги

Мошенники попытались выманить деньги у петрозаводчанки, которая покупала холодильник через интернет, но афера не удалась, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 42-летняя горожанка и сообщила, что стала жертвой обмана.

Она пояснила, что в одном из крупнейших интернет-магазинов присмотрела новый холодильник за 19 300 рублей. Предложение она сочла выгодным, и сразу же приобрела товар. Никаких опасений, что покупка может привести к потере денег, у заявительницы не возникло, так как она была совершена в официальном приложении. Однако через некоторое время на смартфон женщины поступили уведомления об отмене заказа и возврате средств.

Затем с ней в мессенджере связался неизвестный, который представился продавцом. Он уведомил о том, что совершить покупку не удалось по причине отсутствия товара на складе маркетплейса, но он есть в наличии на другом складе. И для того, чтобы его получить, необходимо повторно оформить и оплатить заказ. В качестве извинений за предоставленные неудобства «контрагент» предложил покупательнице 10-процентную скидку. Петрозаводчанка согласилась. Затем ей была отправлена ссылка якобы для оплаты товара. Она перешла по ней, ввела банковские данные, в том числе код подтверждения из СМС, после чего со счёта произошло списание всей суммы без снижения стоимости.

Жительница карельской столицы поинтересовалась у «продавца», почему же ей не сделали скидку. Тот вновь извинился и прислал ей ещё одну ссылку якобы для возврата денег. Однако потерпевшая вовремя поняла, что попалась на уловку афериста и сразу же прекратила с ним общение.

В настоящее время по факту мошеннических действий стражи порядка проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.