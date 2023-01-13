Покупательница квартиры в Петрозаводске попала в сети мошенника и потеряла деньги

Жительница Прионежья, пытавшаяся купить в Петрозаводске квартиру для дочки, стала жертвой мошенника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 44-летней жительницы одного из поселков. У неё обманным путем похитили 300 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что подыскивала квартиру в Петрозаводске для дочери. На одном из популярных сайтов нашлось подходящее объявление. В центре города продавалась просторная двухкомнатная квартира всего за 1 млн 150 тысяч рублей. Женщина тут же связалась с продавцом. Он пояснил, что продает недвижимость так дешево, потому что вынужден срочно уехать, и попросил перевести задаток в размере 30 тысяч рублей.

Как только деньги были перечислены на банковский счет, мужчина сообщил покупательнице, что та его неправильно поняла, и попросил доплатить 100 тысяч рублей. Спустя время ему понадобилось еще 170 тысяч рублей, жительница Прионежья заволновалась и попросила продавца включить видеосвязь. Он сообщил, что на его телефоне не работает камера, однако по просьбе покупательницы прислал свою фотографию, данные паспорта, а также расписку, после чего получил необходимую сумму.

Когда мужчине вновь потребовались деньги, женщина ему отказала, он перестал с ней общаться и удалил объявление о продаже квартиры из сети.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».