Покупка автомобиля в режиме онлайн – это просто и безопасно

Отделы продаж автомобилей Группы компаний К-Моторс, официальные дилеры автомобильных марок BMW, SKODA, Nissan, Hyundai и Haval, предлагают клиентам воспользоваться возможностью приобрести новый автомобиль в режиме онлайн.
Не посещая автосалоны, вы можете получить следующие услуги:
• Онлайн-консультацию в отделе продаж автомобилей;
• Онлайн-оценку вашего автомобиля;
• Онлайн-оплату автомобиля;
• Онлайн-услуги по кредитованию и страхованию;
• Дистанционную выдачу автомобиля.
Получить полную консультацию менеджеров отделов продаж автомобилей вы можете по телефону 59-33-97 ежедневно с 9.00 до 19.00.
На сайтах наших дилерских центров вы можете подробно ознакомиться со списком автомобилей в наличии и забронировать понравившийся автомобиль, а также оставить онлайн-заявку по любому интересующему вас вопросу. Ссылки на разделы "Автомобили в наличии" каждого из брендов представлены ниже:
BMW. Автомобили в наличии
ŠKODA. Автомобили в наличии
Nissan. Автомобили в наличии
Hyundai. Автомобили в наличии
HAVAL - Автомобили в наличии
Автомобили с пробегом в наличии
Оставайтесь дома, покупайте онлайн! Берегите себя!
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