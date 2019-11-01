Полет на вертолете над Дубаем: пальмовые острова и голубые лагуны

Дубай — один из красивейший и современнейших мегаполисов в мире, его обязательно стоит посмотреть со всех ракурсов в любое время суток.

Именно поэтому туристы, насладившись его красотами на море и на суше, поднимаются в воздух, чтобы оценить масштаб города. Выбирая экскурсии в Дубае, обязательно включите в свой план полет на вертолете над этим шикарным мегаполисом.

Великолепный вид на Пальмовые острова

Комфортабельный вертолет, оснащенный 6 пассажирскими местами, поднимается в воздух. Город оказывается, как будто на ладони. Знаменитые острова-пальмы можно рассмотреть в полной мере только с воздуха. Находясь на земле, не видно, какой рисунок образуют намытые участки суши.

Вертолетная экскурсия Дубай дает возможность увидеть новый насыпной архипелаг, который находится в стадии завершения — Deira Islands. Его планируют запустить уже к концу года. Здесь будет всего 4 острова, они расположены очень близко к берегу. Их общая протяженность составляет 23,5 км, из них длина пляжей — 8,5 км. Попасть на острова можно как по воде, так и по суше. С вертолета отлично видно, что самый большой остров связывается с материком двумя мостами.

Помимо вертолетной экскурсии рекомендуется также заказать ужин в доу. Это мероприятие порадует каждого своей роскошью и красотой ночного города.

Район Mohammed Bin Rashid и остров Bluewaters

Так же маршрут пролегает над строящимся районом Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City. Этот жилой квартал планируется запустить в 2020 году. Его уникальность состоит в том, что здесь расположена крупнейшая в мире лагуна с кристально чистой водой. Удивлению туристов нет предела, когда они видят с высоты воду, голубую и настолько прозрачную. Рукотворная лагуна уже постепенно заполняется водой, ее глубина составит 2,45 м. Она будет разделена на несколько более мелких. Очерчена лагуна будет пляжем с белым песком, его протяженность составит 237 м.

Так же с воздуха отлично смотрится новейший рукотворный остров Bluewaters, открытый совсем недавно — в 2018 году. На нем расположено самое высокое колесо обозрения в мире. Его высота составляет 210 м, оно оснащено 48 кабинками. В них может вместиться до 1400 человек. С высоты сам остров и его береговая линия видны, как на ладони.

Не менее захватывающе выглядит зоопарк под открытым небом, раскинувшийся на площади 119 гектаров. Здесь постоянно проживает 10 000 животных, из них 350 — редкие виды. Животные содержатся в самых комфортных условиях. Природный парк состоит из нескольких зон:

азиатской;

американской;

африканской;

австралийской.

Здесь проходят сафари на джипах. Этот парк также можно включить в свой дальнейший маршрут путешествия по Дубаю.

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