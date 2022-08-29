Поликлиника Петрозаводска, где расширена "красная зона", ищет терапевта

Городская поликлиника №1 в Петрозаводске ищет врача-терапевта без обслуживания квартирных вызовов.

Как сообщается в паблике учреждения, в большом дружном коллективе Городской поликлиники №1 появилась вакансия врача-терапевта участкового, без обслуживания квартирных вызовов.

"Приглашаются врачи-терапевты в подразделения на Лесном проспекте, 40, ул. Свердлова, 20, ул. Зеленая, 4. Будем рады принять на работу по совместительству врачей-ординаторов на период учебы", - говорится в объявлении.

Сотрудникам предлагается полный соцпакет и большой отпуск.

Желающие трудоустроиться могут обращаться в отдел кадров: 8-964-317-8780 (Марина Валентиновна) или непосредственно в адиминистрацию поликлиники: 8-905-299-9942 (Валерия Игоревна).