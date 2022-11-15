Поликлиника Петрозаводска зовет на диспансеризацию и разыгрывает призы среди тех, кто пришел

Пациенты поликлиники №1, прошедшие диспансеризацию с 1 октября по 31 ноября, получают шанс выиграть современное устройство для здорового образа жизни.

Поликлиника №1 зовет петрозаводчан на диспансеризацию и сообщает, что пройти обследование и проверить свое здоровье можно даже в субботу

«В нашей поликлинике вы можете пройти диспансеризацию и в субботу, помните об этом», - сообщается в паблике медучреждения.

Ранее сообщалось, что среди пациентов, которые пройдут диспансеризацию с 1 октября по 31 ноября, проводится розыгрыш четырёх призов от страховой компании. В качестве приза предлагаются современные устройства для здорового образа жизни. Победителей выберут 1 декабря.