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Новости. Общество
21:05, 17 Июня 2019
фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Поликлиникам в России начнут выдавать "звезды"

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Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" .

Такая идея обсуждается в Минздраве РФ.

Сейчас к проекту "Бережливая поликлиника" присоединилось уже более двух тысяч медучреждений во всех регионах страны. Речь идет о качественном изменении организации работы первичного звена здравоохранения: удобной записи к врачам, в том числе, дистанционной, соблюдении графика приема больных – ликвидации "живой" очереди, переустройства внутреннего пространства поликлиник, где, в частности, должны появиться удобные указатели и информационные стенды для посетителей. В результате экономится время и у врачей, и у пациентов. Об этом сообщила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова.

Теперь итоги такой "перестройки" поликлиник предстоит оценить, причем результат этой оценки должен быть виден всем, пишет "Российская газета". 

"В рамках послания президента Федеральному Собранию была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые "звездочки", чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру", – сказала Эльмира Вергазова.

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