Полина Гагарина потеряла купальник, спасаясь от "акулы"

Полина Гагарина поделилась с подписчиками забавным видео из отпуска, где уплывает от "акулы".

В ролике певица плывет по морю и напевает свою песню "Обезоружена".

Внезапно звезда видит плавник акулы и с криками о помощи пытается спастись от хищника. В итоге от блондинки остался только верх белого купальника, плавающий на волнах, пишет Cosmopolitan.

В финале видео становится понятно, что "акулой" оказался муж Полины, фотограф Дмитрий Исхаков. Он злобно смеется, держа в руках игрушечный плавник.