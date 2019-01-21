Полина Гагарина потеряла купальник, спасаясь от "акулы"

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Полина Гагарина поделилась с подписчиками забавным видео из отпуска, где уплывает от "акулы".
В ролике певица плывет по морю и напевает свою песню "Обезоружена".
Внезапно звезда видит плавник акулы и с криками о помощи пытается спастись от хищника. В итоге от блондинки остался только верх белого купальника, плавающий на волнах, пишет Cosmopolitan.
В финале видео становится понятно, что "акулой" оказался муж Полины, фотограф Дмитрий Исхаков. Он злобно смеется, держа в руках игрушечный плавник.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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