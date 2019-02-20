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Новости. Политика
15:22, 20 Февраля 2019
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Политолог из Карелии разглядел "новый социализм" в послании Путина

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Известный в Карелии политолог Олег Реут считает, что в 2018 году послание Владимира Путина было совсем другим.

По его словам, послание было представлено 1 марта – за 17 дней до перевыборов главы государства. Тогда Владимир Путин ничего не сказал ни про повышение пенсионного возраста, ни про изменение НДС. Он уклонился от разговора о важности увеличения экспорта (прежде всего, несырьевого), из России и привлечения в страну инвестиций и технологий, а также участия в глобальной интеллектуальной и цифровой жизни и прочих праздниках международного разделения труда.

Президентские выборы прошли. Прошла и своеобразно внедрённая пенсионная реформа. Был поднят НДС. Экспорт вырос, но только вооружений. Социально-экономическое положение большинства граждан ухудшилось. Доверие к институтам государственной власти уменьшилось. В таких условиях ежегодное обращение к Федеральному собранию должно было переключиться на новую повестку. Так и произошло.

"Если кто-то собирался двигаться по накатанной, то нужно сразу уйти", – с таким незамысловатым предложением обратился президент, говоря о сложности стоящих перед страной задач. Поддержка семей. Преодоление демографических вызовов. Сокращение облагаемой налогом площади квартир для семей с детьми. Льготы для пенсионеров и предпенсионеров. Особое внимание тем 19 миллионам россиян, которые находятся за чертой бедности".

Всё это, считает Олег Реут, можно назвать "новый социализм". Идеи справедливости. Реферирование к голосу тех, кто чувствует себя обманутым, кто не вписывается в жёсткие рамки рыночной конкуренции. Чего только стоит предложение президента об обязательном введении ипотечных каникул для потерявших работу. А дальше – улучшение здравоохранения, "земский учитель", высокоскоростной Интернет в каждой школе, программа развития сельских территорий.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Фейс
2019-02-20 15:42:06
За 15-20 лет ничего не изменилось ,лица те же ,только шире стали, лапша на уши просто изощрённой вешается,вот и всё...
Андрей Макаревич(певец),как всегда прав, и для 80% "этих самых" это послание и рассчитано.....
Мизантроп
2019-02-20 15:34:49
Очередное повторение сказки про белого бычка. Жил был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Начинаю всё с начала.
Гость
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