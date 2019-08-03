Политолог объяснил, почему российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию

Политолог и публицист Олег Реут рассуждает, почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают.

В условиях практически единого правового пространства некоторые регионы оказываются способны создать (экономисты часто используют термин "вырастить") институты, которые улучшают условия ведения бизнеса.

Границы регионов не меняются, численность населения подвержена некоторым отклонениям, но отток происходит именно из тех регионов, в которых институты или отсутствуют, или слабы. Конечно, можно постараться сконцентрироваться на анализе смены управленческих команд. Но стоит признать, что в российских регионах она происходит сравнительно постоянно. Однако сама по себе смена губернатора и регионального правительства не приводит к положительным моментам.

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