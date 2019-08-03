Подписаться
Новости. Общество
13:00, 03 Августа 2019
фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ/Анна Исакова

Политолог объяснил, почему российские регионы даже при изобилии ресурсов не способны к развитию

Загрузка...

Политолог и публицист Олег Реут рассуждает, почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают.

В условиях практически единого правового пространства некоторые регионы оказываются способны создать (экономисты часто используют термин "вырастить") институты, которые улучшают условия ведения бизнеса.

Границы регионов не меняются, численность населения подвержена некоторым отклонениям, но отток происходит именно из тех регионов, в которых институты или отсутствуют, или слабы. Конечно, можно постараться сконцентрироваться на анализе смены управленческих команд. Но стоит признать, что в российских регионах она происходит сравнительно постоянно. Однако сама по себе смена губернатора и регионального правительства не приводит к положительным моментам. 

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-03 13:53:21
Все века мы с изумлением смотрели на достижения западной цивилизации и перенимали их опыт после победы в войнах. Так было с французами, так было с немцами. Нужно взаимодействие цивилизаций, а в мирное время не получается. Мы слишком разные.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
30.07.2019, 10:27
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором не выжил никто
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска

Аналитика

01.08.2019 16:49
Обществоведение
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 9
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 6
01.08.2019 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 6
30.07.2019 13:36
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 3
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 43
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" от ТНТ-ОНЕГО
02.08.2019 16:44
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»