Политолог: В Карелии плохие показатели инвестиционного климата

Карелия не вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах и не достигла лидеров роста, отметил Олег Реут.

В рамках работы ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.

Традиционной площадкой презентации хода и итогов межрегиональной конкуренции за инвесторов является Петербургский МЭФ. За время существования Нацрейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его ежегодные итоги стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

К сожалению, даже по отдельным направлениям Карелия не приблизилась к регионам-лидерам.

Подробнее об инвестиционном климате Карелии читайте в материале "Где-то в хвосте".