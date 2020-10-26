890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО) 10
Сегодня 10:40
Цискаридзе в шоке от отпуска на российском курорте: "Мальдивы не сравнятся с ценами в Сочи"
26.10.2020 19:40
Предприниматель Роман Гольцев: "Хаос в Петрозаводске не наступит" 5
Сегодня 09:51
Туроператоры отказались от продажи путевок на курорты Египта
26.10.2020 20:40
Молниеносно размножающиеся раки-мутанты поселились на кладбище 5
26.10.2020 23:30

Полицейские Карелии задержали на трассе автомобиль с сотнями тысяч фальшивых рублей (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:11, 27 Октября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
Загрузка...

Карельские полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 24 октября, в Петрозаводске сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемого. Он пытался расплатиться в продуктовом магазине купюрой номиналом в 5000 рублей с признаками подделки. Была установлена личность задержанного – 22-летний уроженец Карелии. У него полицейские изъяли еще семь 5-тысячных фальшивых банкнот.

Оперативники выяснили, что подозреваемый, проживающий теперь в другом регионе, приехал в республику на машине со знакомыми местными жителями. Появились основания полагать, что попутчики также причастны к сбыту поддельных денежных знаков. Благодаря скоординированности действий оперативных служб и ГИБДД в ближайшие часы на подъезде к городу Сегеже полицейские остановили автомобиль подозреваемых. В нём находились двое 22-летних молодых людей. В ходе досмотра у них и в машине изъяты 33 поддельных купюры номиналом 5000 и 2000 рублей.

В ходе дальнейших мероприятий был установлен и задержан четвёртый подозреваемый, имевший при себе 22 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей.

В настоящее время по фактам сбыта, хранения и перевозки в целях сбыта поддельных денежных знаков возбуждены уголовные дела по части первой статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фигуранты дают признательные показания, проверяется их причастность к ранее совершённым преступлениям аналогичного характера.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-10-27 14:35:34
Расцвет фальшивомонетничества пришелся на средние века. И этот же период ознаменовался повышенной жестокостью к фальшивомонетчикам. Зачастую убийц наказывали легче, чем фальшивомонетчиков. Именно к мастерам по изготовлению поддельных монет применялись эксклюзивные казни в виде залития горла расплавленным металлом и сварением в кипятке. Например, согласно записям в книге распоряжений городских властей Штральзунга, в этом городе с 1285 года фальшивомонетчиков предписывалось варить заживо. Причём при назначении наказания за изготовление поддельных денег не делалось скидок ни несовершеннолетним, ни женщинам, ни несовершеннолетним женщинам. В СССР лишали свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
кир
2020-10-27 14:53:13
Бездельник, так точно. Это было тяжелейшее преступление.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
25.10.2020, 21:19
На Белопорожских ГЭС в Карелии вновь прорвало дамбу (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 2
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 3
Сегодня 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
Сегодня 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
Сегодня 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»