Полицейские Карелии задержали на трассе автомобиль с сотнями тысяч фальшивых рублей (ВИДЕО)

Карельские полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивых купюр, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 24 октября, в Петрозаводске сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемого. Он пытался расплатиться в продуктовом магазине купюрой номиналом в 5000 рублей с признаками подделки. Была установлена личность задержанного – 22-летний уроженец Карелии. У него полицейские изъяли еще семь 5-тысячных фальшивых банкнот.

Оперативники выяснили, что подозреваемый, проживающий теперь в другом регионе, приехал в республику на машине со знакомыми местными жителями. Появились основания полагать, что попутчики также причастны к сбыту поддельных денежных знаков. Благодаря скоординированности действий оперативных служб и ГИБДД в ближайшие часы на подъезде к городу Сегеже полицейские остановили автомобиль подозреваемых. В нём находились двое 22-летних молодых людей. В ходе досмотра у них и в машине изъяты 33 поддельных купюры номиналом 5000 и 2000 рублей.

В ходе дальнейших мероприятий был установлен и задержан четвёртый подозреваемый, имевший при себе 22 поддельные банкноты номиналом 5000 рублей.

В настоящее время по фактам сбыта, хранения и перевозки в целях сбыта поддельных денежных знаков возбуждены уголовные дела по части первой статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фигуранты дают признательные показания, проверяется их причастность к ранее совершённым преступлениям аналогичного характера.