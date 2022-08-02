Полицейские наказали родителей ребенка, едва не упавшего с балкона в Петрозаводске

На родителей, оставивших одного маленького ребенка на опасном балконе в центре Петрозаводска, был составлен протокол, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске очевидцы в минувший четверг, 4 августа, заметили в доме на одной из центральных улиц города маленького ребенка — малыш в одиночестве играл на балконе 3 этажа, рискуя упасть вниз. Управление МВД Карелии провело проверку данного факта.

Полицейские определили квартиру, где произошел инцидент, и пообщались с родителями малыша. Как выяснилось, семья, воспитывающая троих детей, приехала в Карелию в отпуск. В какой-то момент 38-летний отец и 37-летняя мать отвлеклись на бытовые вопросы и не заметили, что ребенок устроил опасные игры на балконе.

В отношении родителей были составлены административные протоколы «за неисполнение родительских обязанностей».