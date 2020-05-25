Полицейские Петрозаводска поймали велосипедного вора

Мужчина крал велосипеды из подъездов многоквартирных домов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 22-летний горожанин. У него похитили велосипед стоимостью 14 тыс. рублей. Как выяснилось, молодой человек собирался ехать по делам, но вспомнил, что забыл дома важную вещь. Он отлучился буквально на пару минут, оставив двухколесный транспорт у подъезда. Когда вернулся, его на месте не оказалось.

Полицейские установили, что к хищению причастен 27-летний мужчина. Он дал признательные показания и сообщил, что похищенное имущество успел продать. В дальнейшем выяснилось, что на счету подозреваемого эта кража не единственная. Еще несколько велосипедов он похитил из подъездов многоквартирных домов.

В настоящее время по всем фактам ведется следствие. Подозреваемый задержан.

Напомним, в период отсутствия общественного транспорта 18 петрозаводчан лишились велосипедов.