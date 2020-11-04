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Мужчина в маске обчистил зоомагазин в Петрозаводске

Новости. Происшествия
15:00, 05 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Мужчина украл из зоомагазина два фильтра для аквариумов и продал их, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились представители зоомагазина. Из магазина были похищены два фильтра для аквариумов. Ущерб оценили в сумму, превышающую 4 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что хищение произошло, когда магазин посетил некий мужчина в маске. Его запечатлела камера видеонаблюдения, а вот продавцы его не заметили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого – 38-летнего петрозаводчанина. Он не является аквариумистом, а свою добычу прода, чтобы были деньги на для удовлетворения пагубной привычки.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Ранее его фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-05 15:06:58
Надоело. Достойны только такой жизни. :)
Гость
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