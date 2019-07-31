Полицейские помогли петрозаводчанину вернуть украденную у него памятную вещь

В Петрозаводске молодой человек украл в баре у посетителя подарок его дочери, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Петрозаводску обратился 53-летний житель карельской столицы. У него похитили дорогую сердцу вещь – подарок дочери. Согласно экспертной оценке ущерб составил 2,9 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили ход событий и подозреваемого – 34-летнего жителя микрорайона Ключевая. По версии полицейских, он зашел с супругой в питейное заведение, пока спутница покупала спиртное, обратил внимание на оставленную без присмотра сумку, и похитил ее. Хозяин сумки в это время выходил на улицу.

Дома злоумышленник осмотрел похищенное, не нашел ничего ценного и оставил себе. А потерпевший тем временем очень переживал, досадуя, что утратил подарок от близкого человека.

В настоящий момент сумка изъята сотрудниками полиции и возвращена владельцу. Подозреваемый дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.