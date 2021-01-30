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Полицейские просят соблюдать масочный режим на несанкционированной акции в Петрозаводске

Новости. Общество
12:34, 31 Января 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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Сотрудники полиции требуют от горожан, собравшихся на несанкционированную акцию протеста в поддержку Алексея Навального, надевать маски и покинуть остановочную площадку.

Несанкционированная протестная акция проходит напротив Петрозаводского университета, рядом с фонтаном "Молекула".

По данным на 12.20, на месте находятся около ста участников, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

Часть собравшихся переместилась на территорию остановки общественного транспорта. После этого представитель полиции потребовал от участников надеть медицинские маски, а также уйти с остановки.

"Освободите остановочный комплекс для людей", - заявил полицейский.

Кроме того, сотрудники ДПС остановили автомобилиста, который, проезжая мимо собравшихся, подал звуковой сигнал. В ответ митингующие начали аплодировать, а сотрудники ДПС, в свою очередь, остановили автомобилиста для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2021-01-31 13:01:49
Молодежью надо заниматься и тогда митингов не будет
театральный критик
2021-01-31 12:43:40
Да всё уже. Вышвырнули навальнят от молекулы. Разбежались как тараканы
Эдик
2021-01-31 13:19:14
театральный критик, Это просто люди,смелые и честные,в отличии от вас, трясущихся и лижущих...
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