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Полицейские в Карелии дарят женщинам цветы

Новости. Общество
12:36, 06 Марта 2021
фото: МВД Карелии
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Сотрудники полиции поздравляют с 8 марта не только своих коллег, но и жительниц Карелии, с которыми общаются по долгу службы.

Так, в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Петрозаводска девушек, получающих госуслуги, поздравляли с наступающим праздником и вручали не только документы, но и цветы, сообщили в МВД республики.

А в Прионежском и Лахденпохском районах сотрудники ГИБДД радовали неожиданным подарком девушек-водителей.

Ранее сообщалось, цветочный патруль прошел на дорогах городов и поселков республики накануне 8 марта.

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