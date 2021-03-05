Полицейские в Карелии дарят женщинам цветы

Сотрудники полиции поздравляют с 8 марта не только своих коллег, но и жительниц Карелии, с которыми общаются по долгу службы.

Так, в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Петрозаводска девушек, получающих госуслуги, поздравляли с наступающим праздником и вручали не только документы, но и цветы, сообщили в МВД республики.

А в Прионежском и Лахденпохском районах сотрудники ГИБДД радовали неожиданным подарком девушек-водителей.

Ранее сообщалось, цветочный патруль прошел на дорогах городов и поселков республики накануне 8 марта.