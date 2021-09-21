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Полицейские в Карелии помешали рецидивистам незаконно обогатиться на 3 тысячи рублей

Новости. Криминал
12:51, 26 Сентября 2021
фото: © Артем Коротаев / ТАСС

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В Суоярви трое рецидивистов пошли на дело, но полицейские не дали им шанса довести преступление до конца, сообщили в МВД Карелии.

Следователи полиции Суоярвского района возбдили уголовное дело по статье «Кража». По версии полиции, фигуранты – трое ранее судимых горожан 41, 43 и 53 лет – похитили имущество, принадлежащее 38-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже 130 кг лома чёрного металла. Мужчина пояснил, что неизвестные, сломав забор, проникли на неохраняемую территорию недействующего предприятия и незаконно завладели хранившимся там металлолом. Причинённый материальный ущерб составил 2,7 тысячи рублей.

Людей, совершивших кражу, сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемые дали признательные показания и добровольно выдали похищенное.

Жители Суоярви планировали сбыть добытый незаконным путём лом чёрного металла, однако не успели осуществить задуманное. Рецидивистам грозит до пяти лет лишения свободы.

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