Полицейские в Карелии спасли из снежного плена людей, мечтавших посмотреть укрепрайон

В Медвежьегорском районе полицейские помогли автомобилистам, попавшим в беду, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей недели полицейским Медвежьегорского района пришлось дважды приходить на помощь автомобилистам.

В одном случае жители Кондопожского района приехали в Медвежьегорск как туристы. Они мечтали осмотреть укрепрайон, но по дороге туда увязли на своем автомобиле в снегу. Сотрудники ДПС поспешили к месту происшествия и вызволили поклонников внутреннего туризма из снежного плена.

В тот же день дорожные полицейские заметили на трассе «Кола» фуру в кювете. Как выяснилось, с автомобилем все было в порядке, как и с водителем, но самостоятельно вернуть тяжелый транспорт на дорогу шофер не мог. В результате автоинспекторы остановили другой большегруз, водитель которого помог коллеге продолжить рейс.