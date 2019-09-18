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Новости. Общество
13:51, 18 Сентября 2019
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Полицейские в Карелии за два дня нашли 19 сбежавших детей

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С 11 по 12 сентября в республике проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск", сообщили в МВД Карелии.

При проведении мероприятия было задействовано 233 сотрудника полиции. По итогом операции установлено местонахождение 20 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания, из них 3 преступника, находившихся в международном розыске.

Также разыскано 24 без вести пропавших, 19 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи или специализированного учреждения. 

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Комментарии

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кир
2019-09-18 14:13:18
По рассказам старожилов Петрозаводска малолетки и раньше убегали из дома. Особенно из больших семей.
zanoza
2019-09-18 14:13:03
Видимо не от хорошей жизни дети убегают из семей и спецучреждений.
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