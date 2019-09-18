Полицейские в Карелии за два дня нашли 19 сбежавших детей

С 11 по 12 сентября в республике проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск", сообщили в МВД Карелии.

При проведении мероприятия было задействовано 233 сотрудника полиции. По итогом операции установлено местонахождение 20 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания, из них 3 преступника, находившихся в международном розыске.

Также разыскано 24 без вести пропавших, 19 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи или специализированного учреждения.