Полицейские в Карелии за два дня нашли 19 сбежавших детей

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С 11 по 12 сентября в республике проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск", сообщили в МВД Карелии.
При проведении мероприятия было задействовано 233 сотрудника полиции. По итогом операции установлено местонахождение 20 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания, из них 3 преступника, находившихся в международном розыске.
Также разыскано 24 без вести пропавших, 19 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семьи или специализированного учреждения.
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